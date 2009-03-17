Потребление сахара старит организм

Известно, что жизнь животных можно продлить, если ограничить потребление калорий, поступающих вместе с сахаром. Теперь ученые обнаружили, что на старение влияет не сам сахар, как таковой, а способность клеток ощущать его присутствие.

Они давно определили связь между количеством калорий и процессами старения. Например, мыши, потребляя на 50% калорий меньше, чем обычно, могут прожить дольше на 40%.

Ученые из Университета Монреаля под руководством профессора в области биохимии Луиса Рокешо обнаружили, что блокировка гена рецептора глюкозы в клетках дрожжей, продлевает жизнь так, если бы микроорганизмы сидели на диете с низким содержанием глюкозы. Судьба клеток зависит не от того, что они едят, а от восприятия пищи.

Датчики на поверхности клеток обнаруживают присутствие питательных веществ и ломают их молекулы, превращая в энергию. Изучение этого процесса показало, что именно продукт переработки сахара отвечает за старение. Однако команда Рокешо опровергла это в эксперименте с дрожжами, чьи клетки очень напоминают человеческие.

Продолжительность жизни клеток дрожжей росла при снижении количества глюкозы, поступающей к ним. Тогда ученые решили выяснить, влияет ли на продолжительность жизни клеток уменьшение их способности производить энергию или уменьшение чувствительности рецепторов к глюкозе.

Оказалось, что ячейки, не принимающие глюкозу в качестве источника энергии, все равно стареют от ее потребления. Блокировка датчика, измеряющего уровни глюкозы, увеличивала продолжительности жизни клеток.

Исследование открывает новые пути лечения заболеваний, связанных со старением клеток и неправильным питанием.