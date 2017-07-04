В Украине внедрят пилотный проект для эффективного лечения больных с мультирезистентным ТБ

Пилотный проект для больных с мультирезистентным туберкулезом (МРТБ) из Киевской, Николаевской и Львовской областей будет отрабатывать предоставление пациент-ориентированного пакета услуг на стационарном и амбулаторном этапах лечения.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, помощь больным с мультирезистентным ТБ будет реализовываться в рамках проекта "Вызов туберкулезу" (Challenge TB) при поддержке Агенства США по международному развитию USAID.

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Сопровождение лечения 200 пациентов будет происходить и на стационарном, и на амбулаторном этапах. Проект продлится с октября до марта 2017 2018 года.

На стационарном этапе будет составлен индивидуальный портрет каждого больного и план предоставления услуг для улучшения эффективности лечения. Специалисты будут проводить оценку потребностей пациента и рисков отрыва от лечения. В рамках проекта пациент будет получать полную информацию о своем лечении, при необходимости, будут предоставляться юридические услуги (оформление паспортов, групп инвалидности).

Человек сможет выбирать, где получить услуги после выписки из стационара. За 3 недели до выписки из стационара перечень потребностей пациента обновят и пересматрят план предоставления необходимых услуг. Во время проекта будет осуществляться анализ соотношения затрат на затраченные услуги и их результата. На практике отработают самые удачные модели предоставления услуг больным с МРТБ для дальнейшего воплощения их в всей стране.

По распространенности мультирезистеного туберкулеза, Украина является одним из мировых лидеров. В 2016 году в Украине было зарегистрировано 8709 случаев мультирезистеного ТВ.

Быстрые темпы распространения МРТБ в Украине является угрозой для соседних стран европейского региона. Борьба с туберкулезом – предмет международных обязательств нашей страны в части выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.