Смертность в Украине от меланомы - 95%

Смертность в Украине от меланомы составляет около 95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщила доктор медицинских наук, профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, она лично осмотрела 130 детей-сирот, которые принадлежат к группе риска и могут заболеть меланомой (онкологическое заболевание кожи). О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что все эти дети будут находиться под наблюдением специалистов Института дерматологии и косметологии, а в случае необходимости их бесплатно прооперируют.

Свыше 4 тыс. детей-сирот на Прикарпатье осмотрели врачи во время благотворительного марафона здоровья Ольги Богомолец.

На Прикарпатье во время Всеукраинского благотворительного марафона здоровья Ольги Богомолец сделаны бесплатные медицинские осмотры детей-сирот с множественными, атипичными и большими родинками с помощью единственного в Украине эпилюминисцентного дерматоскопа.

Также в Ивано-Франковской областной филармонии О.БОГОМОЛЕЦ дала благотворительный концерт, на котором исполнила романсы на стихотворения Лины КОСТЕНКО, Евгения СВЕРСТЮКА и на собственные стихотворения.

Председатель Оргкомитета по проведению детских диагностических осмотров, заместитель председателя облгосадминистрации Василий ГЛАДИЙ поблагодарил О.БОГОМОЛЕЦ за благотворительность и выразил надежду на тесное сотрудничество Прикарпатья с Институтом дерматологии и косметологии (Киев).

Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный марафон здоровья Ольги Богомолец проходит при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Цель марафона - помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, которые нуждаются в современной онкологической медицинской помощи.

В Ивано-Франковской области действует 23 школы-интернаты.