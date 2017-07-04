В Украине существенно выросли показатели заболеваемости корью - Минздрав



В Украине за последний месяц существенно выросли показатели заболеваемости корью.

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, в июне 2017 года корью заболели 473 человека, что почти удвоило количество больных с начала года до 962. Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской и Одесской областях.

За полгода этого года в Украине произошло 15 вспышек кори.

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Более 70% заболевших (697 человек) дети и подростки.

В Ивано-Франковской области в июне заболели 253 человека, 167 – в Одесской области, в Тернопольской – 48 и Черновицкой – 5. Вспышки заболевания в июне также регистрировались в Тернопольской и Черновицкой областях.

В целом за шесть месяцев 2017, на Ивано-Франковщине зарегистрировано 520 случаев кори, 344 случаи в Одесской области, 48 - в Тернопольской, 11 - в Днепропетровской, 9 - в Винницкой, 8 - в Черновицкой и единичные случаи в Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областях и в Киеве.

Корь – инфекционная болезнь, которая поражает как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания. Она проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и понос. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражение головного мозга.

Специфического лечения против кори не существует, самой действенной профилактикой заболевания является вакцинация. В Минздраве заверили, что вакцина против кори есть во всех медицинских учреждениях страны и призвали родителей вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок.