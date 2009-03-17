Соки повышают риск заболеваний?

Съедать одно яблоко в день очень полезно для здоровья, тогда как стакан яблочного сока повышает риск заболевания диабетом.

Например, как выяснили исследователи из школы медицины Гарвардского университета (США), у женщин, выпивающих по 3 стакана яблочного сока ежедневно, шансы заболеть диабетом II типа за месяц возрастают на 15%! А апельсиновый сок, который мы так любим пить по утрам, еще более «коварен» - на четверть, если употреблять его ежедневно, повышается риск возникновения не только диабета, но и ожирения. То же относится и к другим фруктовым сокам, уверяют специалисты.

Причину такого воздействия фруктовых соков медики видят в том, что при обилии сахара (не забывайте, что все фрукты богаты сахаром) и недостатке клетчатки в соках, уровень сахара в крови у тех, кто пьет его часто, неизбежно повышается.

Но если вместо сока есть фрукты в натуральном виде, то вероятность развития диабета снижается - клетчатка (волокна и пектины) замедляет усвоение сахара.

Поэтому специалисты настоятель но рекомендуют употреблять фрукты в натуральном виде, а пить - чистую бутилированную воду, пишет veslo. Есть фрукты - лучше отдельно - спустя час после (или за час до) основной еды. Только правильный подход к питанию семьи поможет предотвратить проблемы со здоровьем в будущем.

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