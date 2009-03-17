Какие домашние животные опасны

Трудно отыскать семью, в которой не было бы домашних питомцев. Чаще всего это кошки или собаки, но встречаются и грызуны - хомячки, белые мыши и крысы, морские свинки, а также канарейки и попугаи, аквариумные рыбки, черепахи. Но, увы, нередко восторженные хозяева и не подозревают, что контакт с братьями меньшими может таить серьезную опасность для здоровья, пишет Правда.ру.

Так, какими же болезнями можно заразиться от животных?

Токсоплазмоз. Основными переносчиками заболевания являются представители семейства кошачьих, которые получают его возбудителей – так называемых ооцист - обычно от грызунов. Недуг поражает нервную систему, мышцы, лимфатические узлы. Особенно опасен для беременных – возможно инфицирование плода. Поэтому, если в доме кошка, еще до того как планировать беременность, необходимо сдать анализ на токсоплазмоз. Лечат его при помощи медикаментов, а также иммунной и химиотерапии. В качестве профилактики необходимо соблюдать меры личной гигиены и регулярно чистить кошачий туалет.

Фелиноз (в просторечии – «болезнь кошачьей царапины»). Даже если кошка выглядит здоровой, в ее организме могут присутствовать возбудители различных болезней. Если животное вас поцарапает, микробы могут попасть в вашу кровь. Известно немало случаев, когда человек, поцарапанный кошкой, получал заражение крови, воспаление лимфатических узлов, и лечение было долгим и тяжелым, не говоря уж об опасности для жизни.

Сальмонеллез. Эта кишечная инфекция может быть смертельно опасной для человека. Сальмонеллы хорошо приживаются в организме кошек и собак.

Гельминтоз (в просторечии – глисты). Бывает нескольких разновидностей. Если у вас есть кошка или собака, то очень велика вероятность того, что вы заражены глистами (гельминтами). Чтобы выгнать их из организма, нужно принимать специальные препараты (и животному давать их тоже). Глисты доставляют массу неприятностей – боль в животе, зуд в заднем проходе и многое другое. Существуют также страшилки о солитере – черве, который поселяется внутри человека, вырастает до огромных размеров и пожирает все, что ест человек. Конечно, это сильное преувеличение, но при признаках наличия глистов необходимо сдать анализы и принять меры.

Бешенство. Это одно из самых страшных заболеваний, которыми могут «наградить» животные. Острая вирусная инфекция приводит к необратимому поражению центральной нервной системы. Передается, как правило, через укусы. Если вас или вашего питомца укусили кошка или собака с признаками бешенства (их нетрудно распознать: необъяснимо агрессивное поведение, высунутый язык, постоянная жажда, на определенной стадии – вялость), или укусившее животное кажется вам подозрительным, следует тут же, не откладывая, обратиться к врачу или ветеринару, который назначит уколы.

Орнитоз. Источником болезни могут стать домашние птицы (чаще всего это волнистые попугайчики). Возбудителями являются хламидии. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Поражаются легкие и центральная нервная система.

Как же избежать заражения от животных?

- Заводя домашнего питомца, сначала убедитесь, что он совершенно здоров. Требуйте у хозяев и продавцов ветеринарный паспорт, или сами покажите животное ветеринару. Никогда не берите животное в дом, если вам кажется, что оно больно.

- Собакам и кошкам нужно вовремя делать все прививки. Даже если животное не выходит на улицу, помните, что вы сами можете служить источником заражения, к примеру, принеся возбудителей болезни с улицы на ногах.

- Не кормите животных сырым мясом. Оно нередко бывает инфицировано.

- Если вы гуляете с животным, следите за тем, чтобы оно не подбирало пищу на улице. Если кошка съест инфицированного грызуна, она легко может заразиться токсоплазмозом или другим заболеванием, а заодно заразить вас.

- После каждого физического контакта с животным необходимо мыть руки.

- По возможности не целуйте кошку или собаку и не позволяйте ей облизывать ваше лицо. Со слюной животное может передать вам заразу. Риск уменьшается, если питомцу заранее сделаны прививки.

- Уборку квартиры проводите обязательно с применением дезинфицирующих средств, надевая при этом защитные перчатки.

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