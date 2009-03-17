Холодные руки - признак серьезных заболеваний

Вы заметили, что у вас постоянно холодные руки? Не стоит искать причину этого в погоде, а скорее обратите внимание на свое здоровье, советуют лондонские ученые.

Дело в том, что очень часто холодные кисти рук являются признаком какого-либо заболевания. Среди женщин такое явление встречается чаще, чем среди мужчин. Так, статистика показывает, что на постоянно холодные руки жалуются 9 из 10 представительниц слабого пола.

Что может стать причиной такого явления? Прежде всего, холодные ладони являются признаком заболеваний внутренних органов. Также это явление может появиться после принятия некоторых медикаментов.

Но есть и более серьезные причины: аутоиммунные болезни, заболевания сердца и желудочно-кишечного тракта.

Поэтому ученые предупреждают: если вы постоянно замечаете, что ваши руки холодные, обязательно пройдите полное медицинское обследование.

Passion.ru