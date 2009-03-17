Президент утвердил программу лечения больных СПИДом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы”.

Закон обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Верховная Рада Украины приняла закон “Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы”.

Целью Программы является стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа путем реализации государственной политики относительно обеспечения доступа населения к широкомасштабным профилактическим мероприятиям, услугам по лечению, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Для достижения определенной Программой цели должно быть обеспечено осуществление профилактических, лечебных и организационных мероприятий, а также мероприятий по уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, других источников.

Ориентировочный объем финансирования составляет: всего по программе - 3 651 847, 7 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета - 2 905 938, 3 тыс. грн., из местных бюджетов - 267 336, 4 тыс. грн., из других источников - 478 572, 9 тыс. грн.