Какие болезни обостряются весною?

Весеннюю слабость, снижение работоспособности, вспыльчивость или плохое настроение мы часто списываем на дефицит витаминов и стрессы вследствие круговерти современного мира. И вряд ли кто-то допускает мысль, что все дело - в щитовидной железе и пора нанести визит к врачу-эндокринологу. Щитовидную железу врачи не зря называют королевой эндокринной системы. Ведь она отвечает за образование гормонов, обеспечивающих жизнедеятельность всех органов и систем организма.

Нормальное функционирование щитовидной железы особенно важно для женщин, которые в течение жизни проходят несколько гормональных перестроек - в подростковом возрасте, при беременности и родах, в период менопаузы. Именно в это время щитовидка наиболее уязвима и чувствительна к дефициту йода (эндемический зоб), вредному воздействию стрессов, инфекций, токсических веществ (лаки и краски, растворители, бензины, фенолы, свинец).

Но представительницы прекрасного пола все же склонны недооценивать роль щитовидки в организме. Потому что привыкли не придавать значения таким «мелочам», как сбои менструального цикла, бессонница, повышенная утомляемость. Нет острой боли - и ладно. К тому же еще слишком сильно предубеждение против лечения гормонами. Хотя на самом деле гормональные препараты щитовидной железы, которые назначает врач, не оказывают побочного действия на организм, а напротив, нормализуют работу всех остальных органов.

Поэтому, если вы обнаружили у себя повышенную утомляемость, слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти, раздражительность, резкое увеличение или снижение веса, нарушение менструального цикла, частые колебания настроения или, того хуже, припухлости на шее – срочно обратитесь к эндокринологу.

Особенно опасна нехватка йода при беременности (норма-100-150 мкг/сутки). В таких условиях высок риск выкидышей, врожденных аномалий плода, а у родившихся детей – гипотиреоза (пониженная функция щитовидной железы) и умственной отсталости. В Европе, например, все беременные женщины в обязательном порядке проходят тест на выявление скрытого гипотиреоза. У нас это пока невозможно - слишком дорого для российской медицины. Поэтому остается рассчитывать на сознательность будущих мам, которые должны понимать - в их руках не только собственное здоровье, но и здоровье будущих детей.

Вы только вдумайтесь в эти цифры. Установлено, что в мире более 1 миллиарда людей проживает в районах с йодным дефицитом, к которым относятся практически вся территория России и континентальной Европы, Центральные районы Африки и Южной Америки. По мнению специалистов, поступление йода в организм за сутки в России не превышает 40-80 мкг, что примерно в 2-3 раза меньше суточной потребности. Недостаточное потребление йода создает серьезную угрозу здоровью около 100 миллионов россиян и требует проведения мер массовой, групповой и индивидуальной йодной профилактики.

Массовая йодная профилактика означает добавление солей йода в продукты (соль, воду, хлеб). Йодированная поваренная соль является наиболее доступным носителем необходимого количества йода, при этом цена ее практически не превосходит цену нейодированной соли. К сожалению, за последних 20 лет в России свернуты все, проводимые в СССР, программы массовой йодной профилактики.

Групповая йодная профилактика – это прием специальных препаратов, содержащих соли йода (например, калия йодид), определенными группами людей с наибольшим риском развития йоддефицитных заболеваний (дети, беременные, кормящие женщины). Она обычно проводится под контролем эндокринологов, оценивающих ее эффективность и безопасность. Групповая профилактика раньше активно осуществлялась в организованных коллективах, в первую очередь, в детских.

Индивидуальная йодная профилактика предполагает использование препаратов, содержащих йод, например препарата йодид (таблетки по 100 и 200 мкг йода). По рекомендации ВОЗ всем людям, проживающим в йоддефицитных регионах, показан ежедневный прием определенных доз йода. Эту информацию может предоставить ваш лечащий врач. Также он посоветует вам диету, включающую продукты богатые йодом (морская капуста, хурма, сушеный инжир, морская рыба, морепродукты).

И еще: врачи предостерегают - огульно принимать йодосодержащие препараты очень опасно. Ведь это может привести к развитию йод-индуцированного (вызванного йодом) тиреотоксикоза (избыточная функция щитовидной железы). А это состояние для организма еще более вредно, чем дефицит йода.

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