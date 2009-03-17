Оптимистически настроенные женщины живут хорошо и долго

У оптимистически настроенных людей крепче здоровье, и живут они дольше. Об этом идет речь в исследовании, в котором приняло участие 100 тыс. женщин.

Их просили заполнить анкеты с вопросами о чертах их характера, а затем изучали в течение восьми лет. У женщин, считавших себя оптимистками, было на 30% меньше шансов умереть от заболеваний сердца, да и вообще, смертность среди них по тем или иным причинам была ниже, чем у пессимисток. Ряды мрачно смотрящих в будущее женщин заметно поредели, а их шансы умереть от рака были на 23% больше. Автор исследования американский врач Хилари Тиндл считает, что оптимисты имеют менее выраженную физическую реакцию на стресс или более точно следуют советам докторов. Они лучше следят за своим здоровьем и, вследствие этого, дольше живут. Согласно данным других исследователей, оптимисты зачастую более удачливы в бизнесе. Изучение анкет респондентов показало, что оптимисты отдают работе больше времени, а их инвестиции отличаются завидной целенаправленностью: в основном оптимисты предпочитают вкладывать средства в ценные бумаги. Как правило, они обладают большими сбережениями, разумно распоряжаются своими кредитными карточками и рассчитывают выйти на пенсию гораздо позднее, чем большинство их ровесников.

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