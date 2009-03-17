Симптомы алкоголизма: проверь себя

По канонам американского Министерства Здравоохранения, алкоголиком считается тот человек, который:

испытывает постоянную тягу к выпивке,

неспособен ограничить себя в процессе употребления алкоголя,

испытывает физическую тягу к алкоголю (отказ от выпивки приводит к появлению различных симптомов, например, насморку, потению, дрожи в ногах и пр.)

выработал привыкание к алкоголю, ему требуется постоянное увеличение дозы спиртного.

Традиционно американскими медиками для определения активности человека при употреблении спиртного использовалась серия специальных вопросов. Минздравом США рекомендован следующий опросник:

Пьете ли Вы в одиночку? Стараетесь ли найти повод для выпивки? Нужна ли Вам частая выпивка лишь для того, чтобы нормально функционировать? Способны ли Вы уменьшить объемы потребления спиртных напитков или прекратить выпивку? Становилась ли Ваша выпивка причиной насилия? Пьете ли Вы тайно от других? Вызывают ли у Вас гнев возражения против Вашей выпивки? Изменились ли Ваши пищевые пристрастия? Стали ли Вы меньше следить за своим внешним видом? Дрожат ли у Вас руки по утрам? Положительный ответ на пять и более таких вопросов показывает, что человек перебарщивает с алкоголем и в ближайшем будущем у него может развиться алкоголизм.

Точных данных об уровне распространения алкоголизма в США (как и во всех остальных странах мира) не существует, соответствующая статистика обычно получается за счет анализа историй болезни и социологических исследований. Кроме того, в разных штатах существуют различные допустимые нормы употребления спиртного.

Принято считать, что примерно половина взрослых жителей США употребляет алкоголь, причем 15% жителей страны входят в зону риска - то есть, они употребляют больше выпивки, чем следует. Примерно 5-7% мужчин и 3-5% женщин могут быть признаны алкоголиками.

www.f1news.ru