Общественный совет инициирует введение доплат для врачей, работающих в "серой зоне"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, представители общественности инициировали внедрение нормы в отношении финансовых доплат врачам, которые работают в прифронтовой зоне.

Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк поддержал эту идею и отметил, что проблему работы медиков в «серой зоне» нужно рассматривать отдельно от общих изменений в отрасли, изучив возможность внедрения коэффициентов.

Он подчеркнул, что система здравоохранения переходит на рыночную модель.

"Самое тяжелое - это переход системы на оплату за услугу. Это есть ядро законодательства, которое мы разработали, и ядро реформы. Мы все должны привыкнуть, что медицинские услуги имеют свою стоимость, и на те средства, которые есть в бюджете, мы будем полностью или частично их покрывать», - сказал Ковтонюк.

Читайте такжеВерховная Рада не поддержала постановление относительно медицинского образования врачей военной практики

Также члены Общественного совета предложили министерству разработать учебные программы для врачей, которые в ходе реформы и во время перепрофилирования медучреждений имели бы возможность сменить врачебную специальность или приобрести дополнительные навыки. Это поможет избежать увольнений врачей, нагрузка на которых будет слишком низким.