Общественный совет инициирует введение доплат для врачей, работающих в "серой зоне"
В Минздраве состоялась рабочая встреча представителей Общественного совета и чиновников ведомства.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, представители общественности инициировали внедрение нормы в отношении финансовых доплат врачам, которые работают в прифронтовой зоне.
Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк поддержал эту идею и отметил, что проблему работы медиков в «серой зоне» нужно рассматривать отдельно от общих изменений в отрасли, изучив возможность внедрения коэффициентов.
Он подчеркнул, что система здравоохранения переходит на рыночную модель.
"Самое тяжелое - это переход системы на оплату за услугу. Это есть ядро законодательства, которое мы разработали, и ядро реформы. Мы все должны привыкнуть, что медицинские услуги имеют свою стоимость, и на те средства, которые есть в бюджете, мы будем полностью или частично их покрывать», - сказал Ковтонюк.
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Также члены Общественного совета предложили министерству разработать учебные программы для врачей, которые в ходе реформы и во время перепрофилирования медучреждений имели бы возможность сменить врачебную специальность или приобрести дополнительные навыки. Это поможет избежать увольнений врачей, нагрузка на которых будет слишком низким.