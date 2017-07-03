Президент подписал закон о государственном контроле безопасности пищевых продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных» (№ 0906). Ранее 251 народный депутат поддержал в повторном втором чтении и в целом данный закон, сообщает Госпродпотребслужба.

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Данный Закон является важным шагом в сфере реформировании украинской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов - он утверждает базовые принципы европейской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в Украине.

Принятый Закон предусматривает введение внешнего ежегодного аудита компетентного органа (Госпродпротребслужбы), к которому, в том числе, будут привлекаться представители общественности; ограничивается круг лиц, которым могут делегироваться полномочия по осуществлению государственного контроля; вводится фиксированный размер штрафа за соответствующий вид нарушения и тому подобное.

Также документ вводит серьезные изменения в системе госконтроля - проверки операторов рынка без предупреждения, внедрение риск-ориентированного подхода (оценка риска должна сопровождать каждый важный шаг деятельности как компетентного органа, так и бизнеса), профессиональный государственный контроль, исчерпывающий перечень вопросов для проверки, механизм смягчения ответственности в отношении определенных нарушений.

Основные положения данного Закона вступят в силу после 9-месячного переходного периода, в течение которого необходимо разработать и принять около 40 подзаконных актов, чтобы полностью привести украинскую систему государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов в соответствие с директивами и регламентами Европейского Союза.