Организм человека может сам противостоять ВИЧ-инфекции

Ученые из США исследовали особенности работы имунной системы больных с медленно пргрессирующим ВИЧ и обнаружили способность организма бороться с вирусом путем комбинации разных антител. Результаты их опытов могут быть использованы в разработке лекарств от СПИДа.

Ученым уже давно было известно о существовании ВИЧ инфицированных с очень медленно прогрессирующим заболеванием. Иммунная система таких больных, которые составляют от 10 до 20% всех больных, вырабатывает большое количество антител, однако до последнего времени ученые ничего не знали об эффективности их работы по уничтожению опасных вирусов.

Нассенцвейгу удалось показать, что антитела, вырабатываемые иммунной системой таких больных, сильно отличаются друг от друга, а задачу по уничтожению вирусов выполняют сообща, атакуя разные участки на поверхности вирусов. При этом ни одно из обнаруженных антител не в состоянии противостоять вирусам в одиночку.

Такой подход позволяет иммунной системе противостоять сразу нескольким генетическим вариантам быстро эволюционирующего вируса иммунодефицита и предотвращать массовое распространение его новых форм по организму.

Авторы публикации считают, что безуспешные попытки найти лекарства от СПИДа, которые мировое медицинское сообщество предпринимает уже более 25 лет, обусловлены именно стараниями подобрать какой-либо один тип антител, гарантированно уничтожающих ВИЧ.

РИА Новости