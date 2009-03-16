Виннитчина: в 2008 от проб Манту отказались родители 41 тысячи детей

В Винницкой области в прошлом году от проведения туберкулиновых проб Манту отказались родители 41 тысячи детей.

Об этом сообщило главное управление по вопросам внутренней политики по делам СМИ и связей с общественностью Винницкой областной государственной администрации.

Согласно данным, также в 2008 году от профилактических прививок в Винницкой области отказалось около 9 тыс. детей и подростков.

Объемы профилактических прививок против большинства инфекционных заболеваний в области выполнены в неудовлетворительных объемах, особенно среди детей первого года жизнь. Против коклюша, дифтерии и столбняка привито 63,8% детей, против полиомиелита - 75,3%, против гемофильной инфекции - 55,1%, против гепатита В –74,5%.

В 2008 году на Виннитчины зарегистрировано 988 новых случаев активного туберкулеза всех локализаций, который составляет 62,0 случаи на 100 тыс. населения против 59,0 случаев в 2007 году.

По уровню заболеваемости на туберкулез Винницкая область занимает 6 ранговое место в государстве, где показатели самые низкие.