Спорт развивает память

Опыты на мышах доказали, что физические упражнения развивают пространственную память и увеличивают объем гиппокампа грызунов; новейшее исследование, проведенное специалистами из Университета Иллинойса в Урбане-Шампэйн и Питтсбургского университета (оба - США), выявило существование зависимости аналогичного характера у пожилых людей.

В экспериментах приняли участие 165 добровольцев в возрасте от 59 лет до 81 года. Сначала исследователи по общему состоянию кардиореспираторной системы определили, в какой физической форме находятся волонтеры. Затем был проведен сеанс магнитно-резонансной томографии, и у экспериментаторов появились данные об объемах правого и левого гиппокампов всех 165 пожилых людей. На завершающем этапе ученые провели серию тестов на пространственное мышление.

Анализ полученной информации позволил сделать вывод о том, что результаты, демонстрируемые участниками в определенных тестах, определяются их физическим состоянием. При этом зависимость размера гиппокампа от физической формы оказалась значительно более выраженной.

"Если отбросить данные по объемам гиппокампов, у нас всё равно остается существенная зависимость между физической подготовленностью человека и функционированием его памяти, пусть даже и памяти одного конкретного типа", - резюмирует профессор Арт Крамер из Университета Иллинойса, возглавлявший исследования. "Мы сделали действительно важное с практической точки зрения наблюдение, поскольку оно доказывает наличие связи между образом жизни человека и темпами сокращения размеров мозга, - вторит коллеге профессор Кирк Эриксон, руководивший работами со стороны Питтсбургского университета. - По существу, сохраняя хорошую физическую форму, вы сохраняете на прежнем уровне способности к запоминанию и обучению".

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