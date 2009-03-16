Стресс во время беременности грозит выкидышем

Женщины, которые испытывают тяжелый стресс на первых месяцах беременности, подвергают серьезной опасности своего ребенка: у новорожденного может развиться шизофрения.

Команда ученых из Университета в Манчестере провела анализ состояния здоровья 1,38 миллиона людей, появившихся на свет в период с 1973 по 1995 годы. Оказалось, что риск шизофрении и других психических заболеваний на 67% выше у тех, чьи мамы испытывали стресс на первом триместре беременности.

Полученные данные еще раз подтвердили теорию о том, что психологическое состояние мамы имеет большое значение даже для еще нерожденного ребенка.

Предыдущие исследования в этой области показали, что стресс во время беременности увеличивает риск преждевременных родов.

Passion.ru