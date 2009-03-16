Грипп в Украине активизируется в конце марта-начале апреля

Медики допускают новую волну заболеваемости гриппом в Украине в конце марта - начале апреля.

Как пишет «Газета по-киевски» (от 16 марта), об этом сообщает Киевский центр гриппа.

Издание отмечает, что впервые за 10 лет киевские школы не закрывались на карантин – эпидемии гриппа в столице зимой не случилось, зато эпидемия была в восточных регионах Украины.

Специалист Центра гриппа, академик Аркадий ФРОЛОВ назвал три основных фактора, из-за которых не было массовой заболеваемости гриппом в столице: «Три фактора объясняют, почему в этом году в столице не было эпидемии гриппа: в первую очередь, это аномально теплая погода. Во время холода вирус гриппа ведет себя более агрессивно. Во-вторых, новый штамм вируса гриппа Брисбен оказался похож на прошлогодний, и, вероятно, у людей сработал так называемый «перекрестный иммунитет», когда организм как бы «вспоминает» инфекцию и не дает бурной реакции. И третья причина – социальная».

Т.е. по его словам, небольшой подъем заболеваемости совпал с периодом зимних каникул, бессрочных отпусков, как и с тем, что в тот период из Киева люди стали массово разъезжаться по регионам. Сразу же после Нового года сократилось число иногородних в столице, многие люди перешли на неполную рабочую неделю, свободнее стало в общественном транспорте. Так что даже если человек и заболевал, то находился дома, а не на работе и никого не заражал, отметил академик.

«Да и больничные листы оказались многим ни к чему, вот поэтому цифры получились не такими, как ожидали эпидемиологи», - добавил А.ФРОЛОВ.

Вместе с тем, медики все равно не советуют расслабляться. Как сказал А.ФРОЛОВ, в конце марта ожидается резкое похолодание, и вирус гриппа В может активизироваться, так что волна заболеваемости может накрыть Киев в конце марта – начале апреля. Подобное уже случалось, иногда волна шла на спад лишь в мае, добавил специалист.