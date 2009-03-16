Виннитчина: 70% мусорных свалок не отвечают санитарным требованиям
12:46, 16 марта 2009Страна
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Ситуация в городах ужасная
Из 40 организованных мусорных свалок, функционирующих в Винницкой области, санитарным нормам не удовлетворяют 28, что составляет 70% от общего количества.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам СМИ и связей с общественностью Винницкой областной государственной администрации, отметив, что санитарное состояние многих населенных пунктов Винницкой области является неудовлетворительным.
Кроме 40 организованных мусорных свалок области, в селах Винницкой области функционирует 604 свалок, из которых 212 не отвечают установленным требованиям.
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