Виннитчина: 70% мусорных свалок не отвечают санитарным требованиям

Из 40 организованных мусорных свалок, функционирующих в Винницкой области, санитарным нормам не удовлетворяют 28, что составляет 70% от общего количества.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам СМИ и связей с общественностью Винницкой областной государственной администрации, отметив, что санитарное состояние многих населенных пунктов Винницкой области является неудовлетворительным.

Кроме 40 организованных мусорных свалок области, в селах Винницкой области функционирует 604 свалок, из которых 212 не отвечают установленным требованиям.