Темный шоколад помогает при гипертонии

Хорошая новость для любителей шоколада: темный шоколад снижает кровяное давление. Ученые Германии установили, что для положительного эффекта достаточно всего 2 конфет из темного шоколада в день. Однако и здесь есть свое «но»: если переусердствуете – заработаете лишние килограммы.

Ученые провели эксперимент и предложили добровольцам в течение 18 недель съедать каждый день 6 грамм шоколада. Причем одна половина испытуемых лакомились темным шоколадом, другая – белым. В начале исследования их давление составляло в среднем 147 на 86. В конце – в группе, которая употребляла темный шоколад, давление снизилось до 120 на 80 и 139 на 89, а в группе, употреблявшей белый шоколад, – изменений не обнаружено.

Также было установлено, что темный шоколад снижает кровяное давление, но не намного. Впрочем, этого оказывается достаточно, чтобы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у гипертоников,

Passion.ru