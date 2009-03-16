В Донецкой области от ОРВИ умер ребенок

В городе Димитров Донецкой области умер ребенок, возрастом 1 год 8 месяцев, у которого врачи предварительно диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель главного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ, ребенок заболел 8 марта, за медицинской помощью родители обратились на следующий день, 9 марта. По ее словам, у ребенка были симптомы, характерные для ОРВИ, в том числе и высокая температура. «У ребенка были симптомы респираторной инфекции по тем жалобам, которые рассказывала его мама, по тому, что успели увидеть врачи», - сказала Т.БЕЛОМЕРЯ, отметив, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Она отметила, что течение болезни у ребенка, клиническая картина заболевания развивались очень быстро. «Ухудшение состояния происходило очень быстро, поэтому проводимое лечение результатов не дало», - сказала замглавного врача, сообщив, что 9 марта ребенок умер.

По словам Т.БЕЛОМЕРИ, для того, чтобы точно определить, что послужило причиной смерти ребенка, проводились и проводятся специальные медицинские исследования.