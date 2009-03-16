Житомирщина: эпидпорог превышен в семи районах и одном городе

В Житомирской области эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в семи районах области и городе Коростене.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Житомирской облгосадминистрации пресс-релизе областного Центра здоровья.

"По данным областной санитарно-эпидемиологической станции, с 06.03 по 12.03.2009 года в области заболело гриппом и ОРВИ 8937 человек", - говорится в пресс-релизе. В подавляющем большинстве случаев заболевания вызваны вирусом гриппа типа В.

Для предотвращения распространения эпидемии учебный процесс приостановлен в 107 школах. Во всех лечебных заведениях Житомирской области введен карантин.

Проведение профилактических мероприятий только в течение последней недели позволило на 13% снизить уровень заболеваемости ОРВИ.

В Житомире из-за карантина с 10 по 21 марта приостановлен учебный процесс в городских общеобразовательных школах и других заведениях.