Зеленый чай полезен для десен

Зелёный чай уже давно зарекомендовал себя как популярный и здоровый напиток не только в азиатской культуре, но и в западных странах. Ещё с древности в китайской и японской традиционной медицине описывалась целебная сила зелёного чая против ран и разных болезней. Последние научные исследования определили потенциальные преимущества для здоровья употребления этого напитка, особенно для нормализации веса, правильной работы сердца и профилактики раковых образований. Японские стоматологи Kyushu University в Фукуоке обнаружили ещё одно положительное свойство зелёного чая: по их данным, регулярное употребление этого напитка укрепляет зубы и помогает защитить дёсны.

В обследовании приняли участие 940 мужчин 49-59 лет - как оказалось, те, кто ежедневно пил несколько чашек зелёного чая, имели здоровые зубы, у них не развивались периодонтит и воспаление зубной ткани, чреватые серьёзными осложнениями. Замечено, что с каждой чашкой чая, выпитой за сутки, сокращались все три показателя воспаления: скопление гноя, кровотечение и потеря зубной ткани.

Дантисты выдвинули гипотезу, что благотворные возможности зелёного чая для зубов и дёсен заключаются в содержании антиокислителя катехина, который помогает регулировать воспалительный ответ организма на бактерии периодонтита. Таким образом, напиток позволяет предотвратить угрозу не только хронических воспалительных заболеваний полости рта, влияющих на дёсны и костную ткань зуба, но и уберечь здоровье от прогрессирования других болезней, связанных с периодонтитом: в первую очередь диабета и сердечно-сосудистых расстройств. Врачи подчеркивают, что поддержание зубов и дёсен в здоровом состоянии жизненно важно для всего организма, поэтому зелёный чай может стать простым и эффективным способом профилактики многих проблем.

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