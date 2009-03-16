Весенняя депрессия

Вот и наступил долгожданный первый весенний месяц. Светлеть уже стало гораздо раньше, а темнеть позже, медленно начала просыпаться, после долгого зимнего сна, природа. И вроде бы все просто замечательно, но иногда, вместе с теплой весной приходит депрессия…

Почему приходит депрессия? Причин для этого несколько. Прежде всего, погодные колебания, которые, даже самого здорового человека, способны выбить из колеи. Не будем забывать и о весеннем авитаминозе, который также не самым лучшим образом сказывается на нашем состоянии. У большинства людей весна связана также с обострением хронических заболеваний, которые в этот период дают о себе знать как никогда. Ну и напоследок нужно сказать о том, что весеннее солнышко активизирует в нашем организме выработку гормонов, что приводит к самой настоящей гормональной буре, а женский организм очень чувствителен к подобным явлениям. Как распознать весеннюю хандру? Основными признаками депрессии является постоянная сонливость или, наоборот, бессонница, раздражительность, повышенная утомляемость, апатия, слабость, ощущение подавленности. Перечисленный выше ряд может быть дополнен и другими признаками в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Если вы заметили у себя перечисленные выше признаки, то необходимо начинать действовать. Ждать пока такое состояние пройдет само по себе не следует, так как это может только еще сильнее усугубить ситуацию. Несмотря на то, что весенняя хандра – это явление легкое и, при правильном подходе к «лечению», кратковременное, если пустить дело на самотек, то все может стать куда серьезнее. Иногда может понадобиться даже обращение к специалисту и прием антидепрессантов. Лучше обойтись без этого и уничтожить депрессию, что называется «на корню». Для того чтобы организму было легче пережить хандру, придерживайтесь нескольких простых правил.

Правило 1. Самое простое из того чтобы вы можете сделать – это увеличить свой световой день. Для этого вам придется научиться вставать раньше.Организму необходим солнечный свет и чем больше его будет, тем лучше. Если вас мучает сонливость, и вы ничего не можете с этим поделать, то постарайтесь пораньше ложиться. Но спите именно в темное время суток.

Правило 2. Лучшее средство от депрессии, как известно, физические нагрузки. Станьте активнее, старайтесь больше двигаться, занимайтесь физкультурой. Никто не говорит о марафонских забегах и многочасовых тренировках, но на пятнадцатиминутную гимнастику и получасовую пешую прогулку на свежем воздухе вполне можно решиться. Следует отметить, что заниматься лучше именно на улице и обязательно в светлое время суток.

Правило 3. Не забывайте и про маленькие сюрпризы для себя любимой. Смените прическу, купите новое платье, посмотрите интересный фильм, сходите в гости или посетите выставку. Главное, чтобы вы получили как можно больше приятных эмоций и впечатлений.

Правило 4. Придется немного подкорректировать и свое питание.Старайтесь ограничить прием мясных продуктов и отдать предпочтение овощам и фруктам. Особенно налегайте на продукты содержащие витамин С и йод.

Правило 5. А вообще, совсем неплохо было бы устроить себе отпуск, хотя бы на недельку. Проведите свои небольшие каникулы в спокойном ритме, позволяйте себе лениться, отсыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе и получайте удовольствие от жизни. Поверьте, ваш организм непременно оценит это по достоинству!

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