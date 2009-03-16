Риск рака зависит от группы крови

Люди с первой группой крови реже заболевают раком поджелудочной железы, в то время как носители третьей группы крови имеют наибольший риск развития опухоли. К такому выводу пришли американские ученые из Онкологического института Дана-Фарбера (Бостон) по результатам масштабного исследования, сообщает Journal of the National Cancer Institute.

Руководитель исследования Брайан Волпин (Brian Wolpin) и его коллеги проанализировали данные о состоянии здоровья 107,5 тысяч медработников. За период наблюдений, продолжавшийся в среднем девять лет, у 316 участников исследования был диагностирован рак поджелудочной железы.

После учета известных факторов, влияющих на риск развития злокачественной опухоли поджелудочной железы (в частности, возраста, индекса массы тела, курения, физической активности, наличия сахарного диабета), выяснилось, что у лиц с антигенами крови А и В (II, III и IV группы крови) имеется статистически достоверное повышение риска рака поджелудочной железы по сравнению с носителями I группы крови, сообщили исследователи. По их данным, носительство II группы крови увеличивало риск онкологического заболевания на 32 процента, III группы – на 72 процента, и наконец, IV группы – на 51 процент. Наличие положительного или отрицательного резуса не влияло на частоту развития опухоли, отметили исследователи.

В настоящее время ученым крайне мало известно о генах, предрасполагающих к раку поджелудочной железы, сообщил Волпин. Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что ген, определяющий группу крови (он расположен на девятой хромосоме), либо один из соседних генов может являться одним из факторов, определяющих риск развития этого вида рака. В будущем эти данные могут быть использованы для выявления лиц, предрасположенных к заболеванию, и определении показаний к скринингу.

Рак поджелудочной железы нередко течет практически бессимптомно и выявляется лишь на поздних, неоперабельных стадиях. В США этот вид рака занимает четвертое место в статистике смертности от онкологических заболеваний. По данным Американского онкологического общества, ежегодно от рака поджелудочной железы умирает более 34 тысяч жителей страны.

Medportal