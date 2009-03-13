Российский рынок коммерческой медицины ожидает серьезный спад

Серьезный спад ожидает в ближайшие годы российский рынок коммерческой медицины. Такой вывод сделали аналитики BusinesStat по результатам завершившегося в марте исследования рынка медицинских услуг в России. Согласно полученным данным, стоимостный объем рынка в последние восемь лет ежегодного рос на 20% и в 2008 г достиг 468 млрд руб. В этом году объем рынка сократится на 24,5% – до 353,5 млрд руб, прогнозируют аналитики.

В последние годы рынок коммерческой медицины рос не за счет увеличение числа пациентов, а в результате повышения цен, объясняют специалисты. Начиная с 2000 г индекс цен на медицинские услуги превышал темпы инфляции. Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудование, увеличением зарплат персонала. В 2009 г средняя цена коммерческого медицинского приема увеличится еще на 11,3% и достигнет 538 руб., прогнозируют в BusinesStat.

Здесь также считают, что значительный спад в 2009 г ожидается и в секторе добровольного медицинского страхования. По мнению аналитиков премии страховщиков в этом году упадут на 21,6% – до 57,1 млрд руб.

Компания «Бизнес Статистика» /BusinesStat/ создана в 2005 г. Специализация компании – оперативный маркетинговый анализ и прогнозирование динамики развития отраслей российской экономики. BusinesStat является партнером крупнейшего в СНГ ресурса по оперативному мониторингу маркетинговых данных Marketing Online System.

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