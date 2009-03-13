Определены победители конкурса творчества для детей с ДЦП

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей ІІ Всеукраинского конкурса творчества для детей с диагнозом ДЦП. Конкурс проводится в рамках совместной программы Фонда «Украина 3000» и компании «ТНК-ВР Коммерс» «Радость детства – свободные движения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда «Украина 3000».

Церемония состоялась в помещении средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №168 города Киева. В ней также приняли участие вице-президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ДОРОЖКИН, председатель правления Фонда «Украина 3000» Александр МАКСИМЧУК, президент благотворительного фонда «Общество «Друзья детей» Марина КРЫСА, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван МАЛКОВИЧ, члены экспертного комитета конкурса, представители местной власти, просветительского сообщества и Фонда «Украина 3000», а также победители – 15 детей с диагнозом ДЦП из разных областей Украины.

ІІ Всеукраинский конкурс творчества для детей с диагнозом ДЦП был посвящен теме «Моя профессия». 202 маленьких художника из всей Украины прислали на конкурс свои работы. Большинство из этих работ составили экспозицию выставки, развернутой организаторами конкурса в помещении школы №168. Е.ЮЩЕНКО торжественно открыла выставку и осмотрела представленные на ней работы.

Начиная церемонию награждения, Е.ЮЩЕНКО отметила, что Фонд «Украина 3000» много работает ради создания бесбаръерного доступа детей с особыми потребностями к образованию, медицине, культуре. «Наша цель – сделать так, чтобы любой ребенок смог реализовать себя», – подчеркнула она. Е.ЮЩЕНКО рассказала об инициативе фонда по созданию единого реабилитационного пространства, которая в прошлом году широко обсуждалась и медиками, и педагогами, и представителями власти. «Хочу заверить вас, что мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы создать единую комплексную систему медицинской, социальной и образовательной реабилитации детей с ограниченными возможностями», – отметила Е.ЮЩЕНКО.

Она рассказала о достижении программы «Радость детства – свободные движения». Она остановилась на таких направлениях деятельности программы, как направление детей на реабилитацию в Международную клинику восстановительного лечения – за годы работы программы курс реабилитации прошли свыше 1300 детей; проведение конкурсов грантов, в рамках которых 54 учреждения получили помощь на общую сумму свыше 1,5 миллионов гривен.

Обращаясь к победителям конкурса, Е.ЮЩЕНКО выразила надежду, что они смогут реализовать себя, получить достойное образование и овладеть профессией, о которой мечтают. «Я поражена талантом этих детей, их воображением, их творческим подходом к поставленной задаче», – сказала она.

После этого состоялась церемония награждения. Е.Ющенко и С.ДОРОЖКИН вручили победителям дипломы и ценные призы. Обладатели первых мест получили ноутбуки, вторых мест – цифровые фотокамеры, третьих мест – портативные DVD-плееры.

Также свои подарки – книги издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – вручил победителям конкурса И.МАЛКОВИЧ. Он отметил высокий уровень работ, которые поступили на конкурс, и сообщил, что собирается предложить сотрудничество с издательством «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» некоторым юным художникам, произведения которых увидел на выставке.

* * * ІІ Всеукраинский конкурс творчества для детей с диагнозом ДЦП на тему «Моя профессия» проходил с 28 июля до 15 декабря 2008 года. Конкурс проводился в двух возрастных категориях (6-11 и 12-18 лет) в трех номинациях – рисунок, самоделка, стихотворение или проза. В конкурсе приняли участие 202 юных автора из всей Украины, которые представили 123 рисунка, 59 самоделок и 44 литературных произведения. 6 февраля 2009 года состоялось заседание Экспертного комитета конкурса, который определил 19 победителей.

Первый конкурс детского творчества на тему «Моя мечта» состоялся летом 2007 года.