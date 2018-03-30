Чем грозит дефицит хрома

Если плохое настроение вы регулярно начали заедать вареньем и сгущёнкой, молочным шоколадом или другими сладостями в огромных...

...количествах, есть подозрение, что ваш организм просит хрома. И чем больше вы будете есть сладкого, тем большее количество хрома будете терять с мочой. А чем больше будете терять, тем больше будете есть. Ну и так далее. Надеюсь, механизм понятен.

Недостаток хрома неизбежно настигает нас, если мы поглощаем в большом количестве мучные и кондитерские изделия, богатые углеводами.

А между тем хром регулирует жировой обмен, снижает уровень холестерина в крови, защищает сосуды сердца от склерозирования. Как только уровень хрома снижается – неиспользованная глюкоза преобразуется в жир. А это первый этап ожирения.

Хром незаменим в углеводном обмене, так как регулирует уровень глюкозы в крови. Поэтому главными недугами, вызванными недостатком хрома, считаются диабет, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

Свойства хрома

Уже нет сомнений в том, что хром участвует в регуляции углеводного и жирового обмена. Он необходим для нормализации ферментного и гормонального фона, незаменим для деятельности сердечной мышцы и сосудов. Хром нужен для синтеза ДНК и РНК, без него может нарушиться их структурная целостность. Укрепление иммунитета, рост и регенерация тканей – тоже относятся к функциям хрома. Одним из свойств этого микроэлемента является его способность перерабатывать жир в мышечную массу. Поэтому он необходим не только больным, но и профессиональным спортсменам.

У вас дефицит?

«Скрытый голод» – так называется одно из современных заболеваний, вызванных недостатком жизненно важных витаминов и микроэлементов. Такой диагноз влияет на общее состояние здоровья человека, его умственные способности и продолжительность жизни.

Недостаток хрома в организме вызывает резкое повышение сахара в крови и, как следствие, заболевание диабетом II типа у людей среднего и пожилого возраста. Нехватка хрома может спровоцировать развитие сердечных заболеваний, почечной недостаточности, усугубить проблемы со зрением. На фоне недостатка хрома вполне может развиться пониженное или повышенное содержание сахара в крови. Резкая потеря хрома характеризуется ухудшением общего самочувствия, быстрой утомляемостью, бессонницей, беспокойством, головными болями, потерей чувствительности в руках и ногах, невралгическими болями в конечностях, внезапной потерей веса, заторможенностью мышления. Диабет беременных сегодня тоже склонны объяснять недостатком хрома во время вынашивания плода.

Эксперименты на животных доказали, что недостаток хрома приводит к задержке роста, вызывает нейропатии и нарушение высшей нервной деятельности, снижает оплодотворяющую способность сперматозоидов.

Какао с чаем

Суточная потребность человеческого организма в хроме – от 50 до 200 мкг. Казалось бы, и доза невелика и перечень продуктов достаточно разнообразен. Это кукуруза, рожь, овёс и ячмень, пшеничный хлеб, нутряной говяжий жир, бараний жир и свиные котлеты, картофель, репчатый лук, цветочный мёд и миндаль. Но для того чтобы наш организм получил достаточное количество этого микроэлемента, все растительные продукты должны быть выращены на богатой хромом почве. А животные – откормлены на обогащённом хромом рационе.

Морепродукты (угорь и моллюски) тоже должны быть насыщены этим микроэлементом. Только тогда наш организм может быть пополнен хромом. В других продуктах – пивных дрожжах, телячьей и свиной печени, сладком перце, моркови, капусте, яблоках, апельсинах, бананах и чернике тоже есть хром, но в очень незначительных количествах.

А вот настоящие любители чёрного чая (60,0 мкг) и натурального какао (110,0 мкг) – не шоколада – могут реально обезопасить себя от недостатка хрома. В этих напитках самое высокое содержание микроэлемента на 100 г продукта.

Медики придерживаются мнения, что низкое содержание хрома в продуктах происходит из-за повсеместного защелачивания земель. А те крохи хрома, которые мы можем получить из продуктов, уничтожаются их рафинированием (очисткой).

Хром лучше сохраняется в продуктах, если пользоваться посудой из нержавеющей стали. Чтобы хром нормально усваивался, в организме не должно быть избытка кальция. Если вы решили, что вашему организму необходим этот микроэлемент, то покупайте пиколинат или глицилникотинат хрома. Другие его формы могут привести к нежелательным последствиям.

Риск отравлений

При избыточном попадании хрома (особенно шестивалентного) в организм возникает расстройство желудка, появляется аллергия, гепатит, нарушается работа почек. Часто возникает экзема и дерматит. Рабочие-металлурги, кожевенники, скорняки, гальваники страдают такими профессиональными заболеваниями, как хронический бронхит, астма и рак легких.

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