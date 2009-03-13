В Луганской области на карантин из-за ОРВИ закрыто 23 школы
13:51, 13 марта 2009Страна
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Эпидемпорог не превышен
В Луганской области в связи с увеличением роста заболеваемости школьников острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) закрыто 23 школы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного Центра здоровья.
По решению органов местного самоуправления, учебный процесс приостановлен в 23 школах, 19 из которых - в Стаханове, 3 - в Свердловске, 1 - в Сватовском районе.
По данным областной санэпидемстанции, эпидемический порог заболеваемости населения ОРВИ в Луганской области не превышен, всего болеет 13 тыс. 791 чел.
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