В Луганской области на карантин из-за ОРВИ закрыто 23 школы

В Луганской области в связи с увеличением роста заболеваемости школьников острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) закрыто 23 школы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного Центра здоровья.

По решению органов местного самоуправления, учебный процесс приостановлен в 23 школах, 19 из которых - в Стаханове, 3 - в Свердловске, 1 - в Сватовском районе.

По данным областной санэпидемстанции, эпидемический порог заболеваемости населения ОРВИ в Луганской области не превышен, всего болеет 13 тыс. 791 чел.