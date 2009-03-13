Пять правил действенной диеты

В великом многообразии диет легко запутаться. Иной раз читаешь меню двухнедельной диеты, и руки опускаются, ну нереально такое вынести! Особенно, если работаешь или завален делами по дому. Экспресс-диеты помогают, но ненадолго, а потом потерянный вес возвращается с избытком. Так как же нужно питаться, чтобы быть стройной и полной сил?

По последним данным статистики Института НИИ питания РАМН , 60% женщин хотя бы один раз в год садятся на диету. 43% из них выбирают экспресс-диеты, чтобы сбросить 2- 5 кг за несколько дней перед праздниками или важными для себя событиями. И только 5% женщин поддерживают стабильный вес и придерживаются правил здорового питания. Не едят жирного, сладкого, мучного и выпивают по 2-2,5 литра воды в день.

Мы приводим пять главных правил эффективной диеты, соблюдая которые постоянно, вы не будете испытывать проблем с лишним весом.

Правило 1. Живые бактерии для кожи

Обязательно включайте в свой ежедневный рацион питания продукты с живыми бифидобактериями: бифидокефир, бифидок, бифидолайф или любые другие напитки, обогащенные бифидофлорой. Полезные бактерии очищает кишечник и улучшают его работу. Зашлакованность организма и проблемы с кишечником, как известно, всегда отражаются на коже.

Правило 2. Незаменимые белки

Белки – это строительный материал для нашего организма. Их нехватка в дневном рационе отражается, прежде всего, на коже и волосах. После диет, обедненных белками, похудевшие женщины обычно выглядят как бледные тени, и окружающие опасаются, не больны ли они страшной болезнью.

Так вот, чтобы после диеты не выглядеть, как ходячий труп, не отказывайтесь от белков. Один из лучших поставщиков строительного материала для клеток - рыба. Кроме этого, она богата полиненасыщенными жирными кислотами, о пользе которых не знает только ленивый.

Полиненасыщенные жирные кислоты содержатся и в растительном масле. Самое полезное масло – полученное путем холодного отжима.

Правило 3. Овощи и фрукты каждый день

Готовить овощи нужно по особым правилам, чтобы сохранить максимальное количество витаминов и микроэлементов. Варите овощи в эмалированной кастрюле с плотно закрытой крышкой.

Кстати, она должна быть непрозрачной. Любые овощи должны вариться в темноте, так как свет способствует разложению витаминов.

Для красивой кожи важен витамин С. Съедая одно киви в день, вы обеспечиваете себе суточную норму аскорбиновой кислоты. Апельсины, мандарины и лимоны также богаты витамином С. Правда по витаминной дозе, одному киви равняются 2 апельсина, 4 мандарина и целый средний лимон.

Правило 4. Сера и кремний для волос и ногтей

Самый полезный сок – томатный. А все потому, что в нем содержатся сера и кремний. Есть эти полезные вещества и в морепродуктах: креветках, мидиях, крабах и кальмарах. Их мясо является прекрасным источником белков и всех мыслимых микроэлементов, однако эти деликатесы стоят очень недешево.

Не расстраивайтесь. Вместо даров моря можно подналечь на морскую капусту! По содержанию микроэлементов она не уступает устрицам, кальмарам и крабам. А вот белков в ней нет. Но их вполне можно восполнить обычным мясом. Кстати, мясо с морской капустой – здоровый и некалорийный ужин.

Правило 5. Не все мясо одинаково полезно

Предпочтение отдайте тощей говядине, телятине, крольчатине, индюшатине или курятине. Но избегайте животного жира и наваристых бульонов.

Если речь идет о птице, то лучше есть не темное, а белое мясо – из него очень хорошо усваиваются белки. Важен и способ обработки продукта. Лучше всего перед готовкой его перемалывать, так как фарш переваривается легче, чем цельный кусок.

Мясное блюдо рекомендуется запивать соком – апельсиновым или ананасовым. В нем содержится достаточное количество витамина С, который способствует всасыванию микроэлементов, содержащихся в мясе. В частности, аскорбиновая кислота необходима для хорошей усвояемости железа.

А еще лучше к мясу подавать гранатовый сок. Концентрированный сок из бутылки разбавляем холодной кипяченой водой в пропорции 1:2 и пьем через трубочку, чтобы кислота не повредила зубную эмаль..

Правда.ru