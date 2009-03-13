Постное питание замедляет развитие рака

Исследователи из Массачусетского технологического института сумели объяснить, почему рост онкологической опухоли зависит от питания человека.

Связь между количеством потребляемых калорий и развитием определенных видов опухолей ученые обнаружили еще сотню лет назад. Однако как этот механизм работает на молекулярном уровне, было неясно.

Нада Калаани и Дэвид Сабатини провели исследование на мышах. Генетически модифицированным грызунам с ослабленным иммунитетом были трансплантированы шесть видов человеческих раковых опухолей. Затем животных разделили на две группы: одна на протяжении двух-трех недель получала стандартное питание, а у второй калорийность рациона была сокращена на 40%. В результате мыши из второй группы потеряли 20-30% веса.

Результаты эксперимента показали: чувствительность раковой опухоли к голоданию зависит от активации фермента фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K), который играет важную роль в размножении раковых клеток. Если сигнальный путь PI3K закрыт, опухоль отвечает на диетические ограничения, и наоборот.

Открытие массачусетских ученых имеет большую важность, поскольку может помочь в создании лекарств, которые останавливают рост опухолей, имитируя эффект скудного низкокалорийного питания.