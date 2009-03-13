Во Львове открылась стоматологическая конференция

Вчера во Львове начала работу IV Восточноевропейская конференция по вопросам стоматологической имплантации, которая будет работать до 14 марта.

Как сообщили УНИАН в Ассоциации имплантологов Украины, которая выступила организатором мероприятия, в конференции принимают участие представители 23 стран – Украины, Австрии, Бельгии, Беларуси, Италии, Испании, Израиля, Литвы, Молдовы, Кипра, Польши, России, США, Франции, Швеции, Германии, Казахстана, Японии, Швейцарии, Грузии, Румынии, Азербайджана, Киргизстана.

В рамках конференции состоится симпозиум для зубных техников и стоматологов-ортопедов, симпозиум для ассистентов стоматолога, гигиенистов и администраторов стоматологических учреждений и симпозиум молодых ученых.

«Интенсивное развитие стоматологической имплантации после длительного застоя, который стал следствием официального запрещения имплантации в СССР до 1986 года, побудило Ассоциацию имплантологов Украины организовать в 2002 году во Львове I Восточноевропейскую конференцию по проблемам стоматологической имплантации с привлечением ведущих специалистов-имплантологов и специалистов по реконструкции кости. За время, минувшее с первой конференции, состоялось значительное продвижение в развитии имплантологии. Расширению возможностей этой отрасли способствовали разработки новых оперативных технологий, видов имплантатов, биоматериалов – заменителей кости и материалов, стимулирующих и ускоряющих образование новой кости, теоретическое и экспериментальное обоснование возможностей нагрузки имплантатов ортопедическими конструкциями, клеточно-тканевая биоинженерия», - сообщили организаторы нынешней конференции.