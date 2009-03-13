В Кировограде создали КП «Поликлиническое объединение»

Депутаты Кировоградского городского совета приняли решение о создании коммунального предприятия «Поликлиническое объединение», в состав которого войдут несколько медицинских заведений города.

Как передает корреспондент УНИАН, решение, которое было доработано после протеста прокурора, поддержали 42 депутата из 67, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам начальника городского управления здравоохранения Любови ПИВОВАРЧУК, в объединение войдут поликлинические отделения 1-й и 3-й городских больниц, больницы скорой помощи и три женские консультации.

«Объединение поможет развивать стационарные технологии, рационально назначать медицинские кадры, дифференцировано осуществлять финансирование больниц и поликлиник. Почти все области Украины перешли на такую практику», - заметила Л.ПИВОВАРЧУК.

Она также отметила, что принятое решение является организационным, и не повлияет на работу врачей, а лишь сделает медицинское обслуживание более доступным и более качественным.