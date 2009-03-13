В Харькове разоблачили нецелевое использование денег на больницы

Харьковская милиция разоблачила нецелевое использование 2,4 млн. грн. на ремонт областной харьковской больницы и седьмой детской городской больницы Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, эти средства были списаны на ремонт больниц, но в действительности ремонты не производились. Как выяснили следователи, под документами на предоставление средств свою подпись ставил заместитель председателя облгосадминистрации ТЕРЕХОВ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что также есть вопросы к строительству «Ледового дворца», стадиона, дорог в рамках подготовки к Евро-2012 в Харькове.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще один объект, которому также будет уделено внимание, – использование средств при ликвидации чрезвычайной ситуации на военном полигоне вблизи Лозовой.