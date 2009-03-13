Какой шоколад полезен?

Доктор Джойс Шнайдер (Joyce Schneider) предупреждает, что всё, что нам известно о полезных свойствах шоколада, относится в основном к какао.Молочный и даже горький шоколад содержат слишком много сахара, чтобы считаться полезным продуктом. Кроме того, плиточный шоколад сохраняет свою форму благодаря насыщенным натуральным или модифицированным жирам, которые нейтрализуют пользу какао. Любители шоколада могут приготовить собственный горячий шоколад, чтобы быть уверенными в его составе.

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