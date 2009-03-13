Экономический кризис способствует дискриминации на работе

Когда люди чувствуют себя под угрозой внешних факторов, таких, как финансовый кризис, возрастает половая и национальная дискриминация на рабочем месте, утверждают психологи Университета Джорджа Мейсона /США/. Согласно их наблюдениям, во времена экономических трудностей увеличивается нервная напряженность и, как следствие, работодатели и сотрудники меняют своё отношение к новым служащим и относятся к ним более настороженно. Особенно это касается категорий так называемых национальных меньшинств - было замечено, что в период экономического спада в Америке всё труднее найти работу эмигрантам и темнокожим женщинам.

Многие работники испытывают в настоящие дни негативные финансовые последствия, в том числе сокращение денежных бонусов, медленное продвижение по карьерной лестнице, отпуск за свой счёт и потерю работы, говорит профессор Университета Джорджа Мейсона Эден Кинг. Чем меньше рабочих мест и ресурсов, тем выше становится конкуренция, тем самым зачастую приводя к социальным предрассудкам, стереотипам и эмоциональной напряженности среди сотрудников. Аутсайдерами становятся различные меньшинства, которых причисляют к социально неблагополучным слоям населения и стараются не брать на работу, объясняют эксперты. В такой ситуации под категорию меньшинств попадают не только приезжие рабочие, но и женщины, претендующие на высокие должности в "мужских профессиях", люди с небольшим опытом работы или его отсутствием, а также те, кто часто менял место работы.

ami-tass.ru