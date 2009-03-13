Диеты ухудшают память

Диеты, основанные на продуктах с низким содержанием углеводов, помогают желающим похудеть. Но как оказалась, такие виды диет опасны для интеллекта человека.

Исследования представителей Бостонского университета позволили выяснить, что у тех, кто придерживается низкоуглеводных диет, а также вовсе отказывается от потребления углеводов, постепенно начинает ослабляться память.

Был проведен эксперимент с участием 19 женщин в возрасте 22-55 лет.

Часть представительниц слабого пола в течение одной недели придерживались низкокалорийных диет, а другие - низкоуглеводных.

По истечении 7 дней специалисты провели с добровольцами ряд тестов на интеллект. Те дамы, которые употребляли продукты с низким содержанием углеводов, показали гораздо худшие результаты, чем остальные.

У этих женщин ослабилась пространственная и визуальная память, и замедлилась реакция.

Ученые объяснили результаты эксперимента тем, что низкоуглеводные диеты требуют сокращения потребления глюкозы, которая просто необходима для быстрой работы мозга и поднятия тонуса организма

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