Почему дети болеют онкологией

Исследователи обнаружили восемь схожих генов, мутации которых отвечают за развитие гранулобластомы - самой распространенной опухоли мозга у детей.

«Это открытие поможет исследователям создать более эффективные лекарства, которые повысят выживаемость детей и уменьшат число побочных эффектов», - говорит Кристин Вильямс из Канадского научно-исследовательского института общества рака.

При нормальном функционировании эти восемь генов создают белок, который подает сигнал развивающемуся мозгу, и тот прекращает расти. Но изменение генов приводит к неконтролируемому разрастанию и раку.

Лекарства, предназначенные для воздействия на указанные белки, уже разрабатываются.

Ученые обследовали более 200 образцов опухоли, взятых у детей из Канады, США, Англии, Польши и Саудовской Аравии. На протяжении трех с половиной лет данные анализировались, поскольку эти генные мутации никогда не рассматривались в связи с раком.

Из 250 канадских детей, у которых ежегодно обнаруживается рак, выживают 70%. Опухоли мозга – основная причина детской смертности. Гранулобластома обычно развивается в заднем отделе мозжечка и чаще всего она затрагивает детей младше 18 месяцев.

Выжившие страдают от тяжелых физических и неврологических проблем, вызванных заболеванием и побочными эффектами от радиотерапии и химиотерапии..

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