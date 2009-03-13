Как побороть "офисный" стресс

Всем известно, что длительный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к заболеваниям сердца, депрессии, мигреням, перееданию и потере интереса к сексу. Короче, приятного мало.

Даже легкий стресс может повлиять на ваше самочувствие. Чтобы помочь вам сохранить внутреннюю гармонию в наше непростое время, мы собрали для вас 4 самых простых способа справляться со стрессом.

1. Не скрывайте свои проблемы.

Опасаетесь увольнения? Над вами виснет начальник? Куча работы, а сроки поджимают? Чувство беспомощности может все расстроить, вне зависимости от того, кем вы работаете и на какой должности. Чтобы избежать этих проблем, всегда старайтесь быть в курсе всего. Стремитесь узнавать как можно больше обо всем, что происходит в компании, на всех уровнях, как выше, так и ниже вас, и информируйте остальных. Если вы не знаете, чем занят ваш босс, то с большой вероятностью и ему неизвестно о ваших делах ничего.

2. Делайте паузы.

Беспрерывные трудовые марафоны только вредят вашей продуктивности. Делайте регулярные перерывы в течение всего рабочего дня. Например, через каждый час отрывайтесь от дел на 10 минут. И хватит уже обедать за рабочим столом! Всегда нужно делать небольшой перерыв, чтобы набраться сил.

3. Помните, что вы несовершенны.

Многие из нас хвалятся своим перфекционизмом, как будто это что-то хорошее. Стремление делать все идеально — первый способ заработать стресс. Примите как данность, что, возможно, есть вещи, которые у вас не получится сделать идеально. Но это не отменяет того, что вы вполне в силах выполнить их как следует. Сосредоточьтесь на этом вместо того, чтобы стремиться к идеалу. Все равно он недостижим.

4. Завязывайте с работой после пяти часов вечера.

Мы слишком часто не понимаем, насколько наша личная жизнь отражается на карьере. Если с личной жизнью что-то не так, то рано или поздно это выльется в проблемы на работе, поскольку там мы проводим большую часть дня. Эти проблемы важны не менее, чем ваши служебные обязательства, пишет lekarna. Если оставлять их без внимания, не стоит и надеяться о том, что стресс уйдет сам собой.

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