Правительство изменило порядок возмещения стоимости инсулина

Кабинет министров Украины изменил порядок возмещения стоимости препаратов инсулина, предусмотрев, что возмещение стоимости таких медикаментов за счет средств местных бюджетов будет осуществляться на уровне не выше утвержденной Министерством здравоохранения референтной цены (цены возмещения) на лекарственное средство.

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Соответствующее постановление от 21 июня 2017 г. № 439 опубликовано на Правительственном портале.

Предполагается, что это позволит обеспечить больных сахарным диабетом препаратами инсулина и усовершенствовать механизм возмещения стоимости препаратов инсулина аптечными учреждениями за отпущенные ими указанные лекарства по фактическим ценам, которые могут быть ниже референтной цены.

По информации Минздрава, на сегодняшний день препараты инсулина получают 218 858 взрослых и 8809 детей.