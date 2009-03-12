Метадоновое лечение наркоманов лишь вредит - российские врачи

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отвергает критику в адрес России из-за отказа разрешить так называемую заместительную терапию для лечения наркоманов, употребляющих героин.

"Заместительная терапия навязывается России и через международные организации, и через институты ООН. Но наши настоятельные просьбы предоставить убедительные данные об эффективности заместительной терапии на примере хотя бы одной страны, остаются без ответа", - заявил сегодня Онищенко.

"Заместительная терапия - это, по сути, легализация наркотиков. Разрешив ее, мы выпустим ситуацию из-под контроля. В России введение заместительной терапии нецелесообразно. Для этого нет организационной, законодательной и медико-социальной базы", - сказал глава Роспотребнадзора.

Напомним, в ноябре минувшего года в Украине стартовала социальная кампания Обратный билет в поддержку заместительной поддерживающей терапии для наркозависимых при поддержке Международного фонда Возрождение. Этот метод лечения применяется в стране уже три года, и, по словам представителей фонда, эффективно.