Когда-то русский биолог и селекционер Иван Мичурин назвал грецкий орех хлебом будущего. И неспроста – в его ядрах есть все необходимые вещества для поддержания жизнеобеспечения человека. По своей питательной ценности грецкие орехи близки к сливочному маслу и превосходят молоко и мясо. А по калорийности - в два раза превышают пшеничный хлеб.

Лечебные свойства грецкого ореха известны с древнейших времен. Первые письменные сведения о них мы находим в трудах Авиценны, который отмечал, что "выжатый сок ореховых листьев полезен при гноетечении из уха. Ореховое масло помогает от гангрены, рожистого воспаления и свищей в области глаз. С инжиром и рутой орехи представляют собой лекарство от всех ядов, а, смешанные с луком и солью, они будут хорошей лекарственной повязкой от укуса бешеной собаки и других животных".

В народной медицине грецкий орех применяют при воспалительных процессах в желудке и кишечнике, рахите, экссудативном диатезе, кровотечениях и подагре. Наружно его препараты рекомендуют для заживления ран, возникших при хроническом отравлении ртутью, при болезнях десен, вызванных дефицитом витаминов, и при воспалении глаз (золотуха).

Отвары из листьев грецкого ореха также с давних пор используются для лечения многих заболеваний. Они обладают тонизирующим, общеукрепляющим действием, улучшают обмен веществ при кожных болезнях, способствуют рассасыванию инфильтратов, заживлению гнойных ран, обладают вяжущим, легким слабительным и противоглистным действием.

В китайской медицине ядро зрелых орехов применяют при почечнокаменной болезни, в Англии - при диабете и атеросклерозе, в Таджикистане - при заболеваниях желудка (для чего ядро измельчают и смешивают с кишмишем). В народной медицине Грузии выжатый сок зеленых орехов, добавляют в мед и используют для полоскания при заболеваниях горла. Согласно восточной философии, грецкий орех укрепляет главенствующие органы - мозг, сердце и печень.

Благодаря богатому содержанию безвредных растительных жиров, этот ценный продукт питания (в особенности для пожилых людей) имеет важное значение в лечении и профилактике сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза, а также при некоторых заболеваниях печени.

Ядра ореха содержат пектиновые, дубильные и красящие вещества, клетчатку, витамины А1, С, Р, Е, группы В, каротиноиды, а также фитонциды. Богаты они и минеральными веществами: фосфором, калием, кальцием, серой, магнием, железом, марганцем, алюминием, цинком. В меньшем количестве в них содержатся йод, бор, медь, кобальт, хром, фтор, стронций. А в листьях грецкого ореха обнаружены кофейная кислота, витамины С и Е, каротиноиды, серотонин, минеральные вещества и даже никотин.

Препарат грецкого ореха юглон в официальной медицине используют в виде растворов и мазей (для лечения туберкулеза кожи, при эпидермофитии, а также поражениях кожных покровов стрептококковой и стафилококковой инфекцией). Также его назначают при лечении экземы, лишаев, а также пародонтоза ("слабые десны"). Препарат карион из листьев ореха используется для лечения волчанки.

Ядра ореха рекомендуют при большом физическом и умственном утомлении, при значительной потере веса, сидячем образе жизни, а также людям после тяжелой болезни, при болезнях почек, больным подагрой, базедовой болезнью, тем, кто страдает нарушением кровообращения.

Стоит обратить внимание на грецкий орех и диабетикам. Настой листьев и перегородок грецкого ореха обладает гипогликемическим действием. Он понижает уровень сахара в крови. Однако в данном случае следует применять не спиртовые экстракты и вытяжки, а водные. Например, перегородки от 40 орехов заливают стаканом кипятка, выдерживают на водяной бане 1 час, остужают и процеживают. Принимают по 1 ч. л. 3 раза в день.

А еще грецкие орехи эффективны для восстановления мужской половой функции. Для этого рекомендуется в день съедать дюжину орехов. Особенно полезны они в сочетании с медом и сухофруктами. Рецепт прост: измельчите орехи и перемешайте с медом. Принимайте 3 раза в день по 3-4 ст.л. смеси. Также превосходно действуют орехи в сочетании с молоком (особенно козьим).

Если орехи плохо усваиваются, их достаточно слегка поджарить. По мнению медиков, белки грецкого ореха по своей ценности не уступают животным. А обилие углеводов (глюкоза, сахароза, крахмал) позволяет активизировать мыслительные процессы. Но имейте в виду, что из-за высокой калорийности орехи не желательно употреблять людям с избыточным весом.

"Правда. Ru"