Стволовые клетки восстанавливают мышцы

Команда ученых из университета Колорадо определила тип стволовых клеток скелетно-мышечной ткани, которые способствуют восстановлению после травм.

Опыты, проведенные на мышах, имеют огромное значение для терапии пораженной, больной или стареющей ткани мышц, а также при мышечной дистрофии.

Новые клетки были найдены среди клеток-спутников, расположенных между волокнами мышц и соединительной тканью, которые отвечают за восстановление и питание мускулатуры, говорит профессор Брэдли Олвин из Отдела молекулярного, клеточного и биологического развития.

Когда волокна мышц травмированы, клетки-спутники начинают делиться, создавая специальные мускульные клетки для восстановления. Эта популяция стволовых клеток, открытая учеными, дублирует их функции. С помощью их введения в поврежденную ткань было возобновлено количество клеток-спутников, и мышцы мышей регенерировали.

«Это исследование показало, каким образом клетки-спутники удерживают свою численность в пораженных тканях», - говорит Олвин. – «Мы надеемся, что открытый метод позволит нам восстанавливать поврежденные или больные ткани».

Стволовые клетки отличаются способностью восстанавливаться после деления и дифференциации. В здоровых тканях мышц количество клеток-спутников постоянно поддерживается, потому ученые считают, что часть этих клеток является стволовыми.

В опытах они вводили 2 500 клеток-спутников СП в травмированную область. При этом 75% новых клеток были получены из введенного числа. Таким образом, внедрение стволовых клеток влияло на способность клеток к делению.

Исследование является немаловажным для мышечной дистрофии, происходящей из-за утраты белка дистрофина, в результате чего мышечные ткани расслаиваются.

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