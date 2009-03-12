Сегодня - Всемирный день борьбы с глаукомой

Сегодня мир отмечает День борьбы с глаукомой, который впервые был проведен в прошлом году по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов страдающих глаукомой. Эти организации предложили ежегодно отмечать Всемирный день борьбы с глаукомой в один из дней марта.

Глаукома – это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения – пациент перестать замечать расположенные сбоку объекты. Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможна потеря центрального зрения вплоть до полной слепоты.

Важнейшим для лечения последствий глаукомы является ее максимально раннее выявление, однако свыше половины людей, страдающих от этой болезни, даже не подозревают об этом. Хотя глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается после 40 лет. Так, частота врожденной глаукомы составляет 1 случай на 10-20 тысяч новорожденных, в возрасте 40-45 лет первичная глаукома наблюдается примерно у 0,1% населения. В возрастной группе 50-60 лет глаукома охватывает 1,5%, а у лиц старше 75 лет – более 3%. Это заболевание занимает одно из первых мест среди причин неизлечимой слепоты и имеет важнейшее социальное значение. Медики рекомендуют людям, входящим в так называемые "группы повышенного риска", проверять зрение, по меньшей мере, дважды в год. Это особенно актуально для пациентов с историей семейных заболеваний глаукомой, тех, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью, а также людей старше 60 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, во всем мире глаукомой поражены почти 70 млн человек, а 4,5 млн полностью потеряли по этой причине зрение. Специалисты предсказывают к 2020 году увеличение числа больных глаукомой до 80 млн, объясняя это ускорением процесса старения населения. При этом зрение потеряют уже свыше 11 млн человек.