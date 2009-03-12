В Тернополе до конца недели продлили карантин в школах

В Тернополе продлен карантин в учебно-образовательных заведениях до 13 марта включительно в связи со значительным количеством заболеваний острыми респираторными заболеваниями. Как сообщила корреспонденту УНИАН врач-эпидемиолог городской СЕС Светлана МАЦИПУРА, соответствующее решение вчера принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которая действует при городском совете. “Сейчас показатель заболеваемости на ОРВИ в городе составляет 101,1 на 10 тыс. населения вместо 123,7, как было в начале карантина. Но количество больных детей школьного возраста уменьшились не значительно – из 45%% от всех больных детей до 41,6%. Потому было принято решение продлить карантин”, – объяснила С.Маципура.

Она также заметила, что за время карантина выросло количество заболеваний ОРВИ среди детей от 3 до 6 лет, за неделю их увеличилось на 30,2%. Ограничительные мероприятия введены в общеобразовательных и спортивных школах, отменены запланированные мероприятия в дошкольных заведениях и внешкольных учреждениях.

Следующее заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии состоится 13 марта.