Как укрепить десна

Медики из Университета Лаваля (Квебек) доказали, что красное вино помогает при проблемах в полости рта. Канадские ученые обнаружили полифенолы, входящие в состав напитка. Результаты исследования выявили положительный эффект полифенолов, который напрямую связан с антиоксидантным действием. Развитие молекул свободных радикалов, обладающих высокой реактивностью и способностью вызывать повреждения тканей десен, блокируются под таким действием.

И как следствие, воспалительные реакции уменьшаются, считает руководитель исследования Фатиа Чандад. Блокирование свободных радикалов связано со способностью полифенолов изменяют структуру внутриклеточных белков, контролирующих их высвобождение. Теория канадских врачей была подтверждена лабораторными тестами, проведенными на культуре клеток мышей, и представленными на ежегодном собрании Американской ассоциации стоматологических исследований в Орландо.

Исследования подтвердили, что полифенолы могут уменьшать тяжесть воспаления, возникающего в деснах под воздействием бактерий. В США болезнями десен страдает более 80% жителей. Стоматологи предупреждают, что результаты, полученные канадскими учеными, предварительные и пока не подтверждены клиническими исследованиями. Кроме того, медики напоминают, что алкогольные напитки могут оказывать целый ряд неблагоприятных воздействий на организм.

mma.ru