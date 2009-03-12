Что такое - киста яичника?

Женская половая система сталкивается с различными заболеваниями, одним из них является киста яичника, которая может быть нескольких видов.

Некоторые из них могут исчезнуть самостоятельно, некоторым требуется проведение курса гормонального лечения, а в некоторых случаях требуется и оперативное вмешательство, чтобы избавиться от источника опасности.

Давайте же более подробно поговорим об этом.

Возникает киста яичника, как правило, у женщин до начала менопаузы, хотя встречаются и исключения из этого правила.

Киста требует незамедлительного лечения, в противном случае можно ожидать проявления различных осложнений, например, к нарушению менструального цикла, бесплодию и даже к онкологическим заболеваниям.

К счастью, чаще всего киста представляет собой новообразование, напоминающее пузырек, небольших размеров, наполненный жидкостью.

А вот опасной она становится в случае перекрута ножки кисты или же при ее нагноении.

В редких случаях она может увеличиваться до размеров грейпфрута.

При таких размерах киста начинает причинять женщине неудобства, так как появляются болевые ощущения внизу живота, в области яичника, иногда наблюдаются кровянистые выделения, нарушения менструального цикла и боли при мочеиспускании и половых контактах и т.п…

А это значит, что оставлять без внимания подобные симптомы не стоит, ведь они могут являться свидетельством того, что на яичнике образовалась киста, которая и нарушает его работу.

Медицинское обследование поможет в этом убедиться, установить размеры кисты, и врачом будет принято решение по поводу того, стоит ли ее удалять.

Такое решение может быть принято в тех случаях, когда консервативные методы лечения не дают положительных результатов, или же существует риск, в скором будущем, перерастания кисты в злокачественную опухоль.

Следует упомянуть о том, что в норме, в нормально функционирующем организме, в яичнике в соответствии с менструальным циклом происходит созревание Граафова пузырька, который содержит яйцеклетку.

В определенное время происходит разрыв этого пузырька и его содержимое выходит «на свободу».

Именно в это время яйцеклетка является готовой к оплодотворению.

Если же в организме нарушен гормональный фон, то этот пузырь не лопается и происходит уплотнение капсулы.

Помимо этого, подобное случается и в тех случаях, когда желтое тело, вырабатывающее такие гормоны, как эстроген и прогестерон, и которое появляется на месте Граафова пузырька, не исчезает, а ведь это должно происходить обязательно, в том случае, если не произошло оплодотворения.

Такие кисты, образующиеся на яичнике, называют гормонозависимыми.

Величина их может быть различной, порой доходить и восьми сантиметров.

Если же их размер не так велик, то есть шанс того, что они исчезнут самостоятельно, но все же женщине следует посещать медицинское учреждение для прохождения контроля состояния яичника.

Иногда назначается гормональное лечение, в этом случае оно чаще всего предполагает прием контрацептивов, которое со временем приводит к исчезновению пузырька.

Если же Граафовы пузырьки не лопаются в течение нескольких менструальных циклов, а возможно и такое, то на яичнике образуется несколько маленьких кист.

Это заболевание уже носит название поликистоза яичников и относится к разряду эндокринологических.

Если женщина находится в репродуктивном возрасте, и при этом в ее планы еще входит рождение ребенка, то ей назначается гормональная терапия.

Если же материнство ею уже не предполагается, то ей будет назначено другое лечение.

К появлению кисты может привести такое заболевание, как эндометриоз.

При этом заболевании частички слизистой матки располагаются на близлежащих органах, в том числе и на яичнике и яйцеводе.

Этот кусочек ткани, наполненный менструальной кровью, и превращается в кисту, которая носит название «шоколадной».

В таких ситуациях без оперативного вмешательства не обойтись.

www.gen.su