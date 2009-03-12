2 стакана сока в день укрепляют иммунитет

Японские врачи доказали, что свежие овощные, фруктовые или ягодные соки способствуют профилактике простудных заболеваний и сезонной депрессии. По мнению медиков, ежедневное употребление в пищу 1-2 стаканов значительно укрепляет иммунную систему человека. Японские ученые выяснили, что немаловажное значение имеет и цвет сока. Так, красный - ускоряет кровообращение, дает энергию, тепло. Делают его из томатов, краснокочанной капусты, красного перца, горького перца, редиски, ржи, пшеницы, дыни и черешни.

Сок оранжевого цвета - создает хорошее настроение, дает чувство радости, повышает жизненный тонус и помогает обрести душевное спокойствие. Получают оранжевые соки из апельсинов, моркови, абрикосов, тыквы, кунжута и тыквенных семечек. Желтый - из лимонов, ананаса, грейпфрутов, яблок, персиков и т.д. - стимулирует двигательные функции, освежает, помогает нервной и пищеварительной системам и при запорах.

Зеленый сок из всех лиственных овощей и брюссельской капусты, зеленой части пшеницы, авокадо очищает кровь, убивает бактерии, служит естественным успокаивающим средством. Синий - из черники, сливы, винограда, картофеля, пастернака, орехов, сельдерея - полезен при головной боли, при повышенном умственном напряжении, тонизирует. Таким образом, восполнить дефицит витаминов можно при помощи натуральных продуктов.

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