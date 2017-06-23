Минздрав отменит запрет для женщин на вредную и опасную работу

Украина присоединилась к главным международным обязательствам в отношении гендерного равенства.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине пересматривают законодательные документы о наличии признаков дискриминации.

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В связи с этим разработан проект документа, который лишает силу приказ от 29 декабря 1993 года № 256 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30 марта 1994 года за № 51/260.

В Минздраве подчеркнули, что выступают против любых ограничений и за равные возможности для женщин и мужчин. Поэтому и происходит просмотр документов Минздрава на предмет наличия признаков дискриминации. Проект документа, который лишает законной силы предыдущий, который включал около 450 работ, размещен на официальном сайте.

Перечень состоит из разделов, объединяющих работы по металлообработке; строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, горные работы; геологоразведочные и топографо-геодезические, работы по добыче нефти и газа; черная и цветная металлургия; ремонт оборудования электростанций и сетей, электротехническое производство, производство абразивов радиотехническое и электронное производство, прочее. Запреты были введены в советские времена и остались Украине в наследство от СССР.

Документ отправлен на согласование с Минсоцполитики, Минэнерго, Национальной академией мед наук Украины, профсоюзами и работодателями. После получения всех согласований будет отправлено на государственную регистрацию в Минюст. После государственной регистрации и официального опубликования документ вступит в силу.