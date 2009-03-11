В Германии обнаружен опасный для человека птичий грипп

В Баварии (Германия) обнаружен птичий грипп штамма H5N1 у дикой утки, убитой во время охоты неподалеку от Штарнберга.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, немецкие власти подтвердили выявление опасной для человека формы заболевания птичьим гриппом. Во время охоты, которая проводилась для взятия проб на птичий грипп в рамках традиционного обследования, было убито 35 уток и 4 канадские казарки. Одна из проб убитой дичи дала положительный результат.

Это первый случай выявления птичьего гриппа в ЕС в этом году. Последний случай этой болезни среди диких птиц был зафиксирован 29 февраля 2008 года в Великобритании, а среди домашних птиц – в октябре 2008 года на птицеферме в Саксонии (Германия).